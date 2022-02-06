Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 8:58

Нижегородские подростки массово просят записать их на вакцинацию от ковида

С этими просьбами они звонят по номеру "122"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)

Множество нижегородских подростков звонят по единому номеру "122", чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал в интервью "Вести-Приволжье".

– В течение часа я принимал звонки в колл-центре "122", чтобы понять, какая у нас обстановка, какие ключевые проблемы, – пояснил Мелик-Гусейнов. – И очень много звонит детей с просьбой записать их на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что вакцинация подростков специальной детской вакциной "Спутник М" уже стартовала в Нижегородской области. Дети возрастом до 15 лет могут пройти её только с согласия родителей, а после 15 лет могут принимать решение самостоятельно.

СПРАВКА:

Единый номер телефона "122" существует для вопросов, связанных с коронавирусом ("коронавирусный телефон"). По нему можно узнать обо всём, что связано с пандемией.