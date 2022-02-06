Нижегородские подростки массово просят записать их на вакцинацию от ковида

Множество нижегородских подростков звонят по единому номеру "122", чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал в интервью "Вести-Приволжье".

– В течение часа я принимал звонки в колл-центре "122", чтобы понять, какая у нас обстановка, какие ключевые проблемы, – пояснил Мелик-Гусейнов. – И очень много звонит детей с просьбой записать их на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что вакцинация подростков специальной детской вакциной "Спутник М" уже стартовала в Нижегородской области. Дети возрастом до 15 лет могут пройти её только с согласия родителей, а после 15 лет могут принимать решение самостоятельно.

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Единый номер телефона "122" существует для вопросов, связанных с коронавирусом ("коронавирусный телефон"). По нему можно узнать обо всём, что связано с пандемией.