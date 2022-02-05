212 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19

Образовательные организации призывают соблюдать антиковидные меры.
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212 школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Частично или полостью учебный процесс приостановлен в 38% школ и детсадов региона.
- Образовательные организации должны особое внимание обратить на соблюдение требований по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса. Соблюдать «утренние фильтры» с термометрией, начинать уроки и проводить перемены в разное время для разных классов, использовать разные входы в школу, вовремя проветривать помещения и проводить дезинфекцию.
Родителей просят обращать внимание на то, как эти меры выполняются в детсадах и школах, а также не отправлять на занятия детей с признаками заболевания.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не планируется введение полного локдауна.