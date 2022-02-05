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Общество5 февраля 2022 13:13

212 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19

Учебный процесс частично или полностью приостановлен в 38% школ и детсадов
Мария СОРОКИНА
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Образовательные организации призывают соблюдать антиковидные меры.

Образовательные организации призывают соблюдать антиковидные меры.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

212 школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Частично или полостью учебный процесс приостановлен в 38% школ и детсадов региона.

- Образовательные организации должны особое внимание обратить на соблюдение требований по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса. Соблюдать «утренние фильтры» с термометрией, начинать уроки и проводить перемены в разное время для разных классов, использовать разные входы в школу, вовремя проветривать помещения и проводить дезинфекцию.

Родителей просят обращать внимание на то, как эти меры выполняются в детсадах и школах, а также не отправлять на занятия детей с признаками заболевания.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не планируется введение полного локдауна.