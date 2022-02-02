Вакцинация детей от ковида стартовала в Нижегородской области

Вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции стартовала в Нижегородской области – уже есть первые привитые дети. Запись на прививание детской вакциной "Спутник М" ведётся в детских поликлиниках региона. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
По словам представителей ведомства, многие вынуждены отложить запланированную вакцинацию из-за заболевания ОРВИ.
– Записаться на вакцинацию можно по телефонам поликлиник и при обращении в регистратуру, – добавили в региональном правительстве.
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