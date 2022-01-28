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Здоровье28 января 2022 10:25

Глеб Никитин: Вакцинация подростков будет добровольной

В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В Нижегородской области стартовала прививочная кампания для подростков.

В Нижегородской области стартовала прививочная кампания для подростков.

Фото: Инстаграм.

В Нижегородской области дан старт вакцинации подростков вакциной «Спутник М». Первая партия препарата поступила в регион сегодня, 28 января, сообщили в областном правительстве.

- Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, вакцинация подростков от коронавируса будет проводиться только на добровольной основе. Для детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей на процедуру, а начиная с этого возраста юные нижегородцы могут самостоятельно принять решение о прививке.

Препарат «Спутник М» был зарегистрирован в России в ноябре 2021 года. Он создан на платформе «Спутника V» и также состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.

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