Глеб Никитин: Вакцинация подростков будет добровольной

В Нижегородской области стартовала прививочная кампания для подростков. Фото: Инстаграм.

В Нижегородской области дан старт вакцинации подростков вакциной «Спутник М». Первая партия препарата поступила в регион сегодня, 28 января, сообщили в областном правительстве.

- Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, вакцинация подростков от коронавируса будет проводиться только на добровольной основе. Для детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей на процедуру, а начиная с этого возраста юные нижегородцы могут самостоятельно принять решение о прививке.

Препарат «Спутник М» был зарегистрирован в России в ноябре 2021 года. Он создан на платформе «Спутника V» и также состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.