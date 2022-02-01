Полицейские проверяют информацию о стрельбе по жилому дому в Нижнем Новгороде

Проводится проверка по сообщениям о стрельбе в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего, - заметили в пресс-службе.

Ранее в Телеграм-канале «Нижний №1» появилась запись о том, что неизвестный в компании работника коммунальной службы стреляет из оружия в сторону жилого дома.

- Внимание, вопрос: зачем? Наш подписчик предполагает, что это новая технология сбивания сосулек, - прокомментировал модератор канала под записью.

Напомним, что совсем недавно задержали подростков, планировавших стрельбу в нижегородской школе.

Также сообщалось о мужчине, который открыл стрельбу с балкона пятиэтажки в Приокском районе.