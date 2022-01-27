«Пытался покончить с собой»: ФСБ рассказали, как задержали подростков, готовивших нападение на школу в Нижнем Новгороде

Сейчас проводятся допросы подозреваемых. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих подростков, готовивших нападение на одну из школ в Нижнем Новгороде. Напомним, сегодня эта история прогремела на всю страну. Силовикам удалось предотвратить нападение на одну из школ Нижнего Новгорода. В четверг, 27 января, были задержаны трое подростков, планирующих стрельбу – 16-летние Алексей и Ефим, а также 17-летний Александр (имена изменены – прим).

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства более двух лиц».

- По версии следствия, трое молодых людей в возрасте 16-17 лет сговорились устроить массовый расстрел в образовательном учреждении, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В декабре 2021 - январе 2022 года подозреваемые сообща планировали свои действия: составляли схемы расположения входов и камер видеонаблюдения, определили дату нападения на 20 апреля, а также решили убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников.

Как выяснили сотрудники ФСБ, один из подростков с 2021 года вёл личный дневник, в котором писал о ненависти к себе и окружающим, записывал инструкции изготовления взрывчатых веществ, а также восхищался действиями подростка, устроившего стрельбу в Перми. Известно, что мальчик также пытался покончить жизнь самоубийством.

- Один из подростков уже признал хранение дома компонентов для изготовления взрывчатых веществ, - отметили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

В настоящее время подростков допрашивают, после чего будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

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