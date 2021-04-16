В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона пятиэтажки

К месту ЧП были стянуты службы быстрого реагирования. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Вечером 15 апреля на улице Луганской в Нижнем Новгороде было неспокойно: там с балкона одного из домов мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. К счастью, чудом обошлось без жертв.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Нижегородской области, тревожное сообщение в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району поступило в четверг около 18 часов. К месту ЧП были стянуты полиция и Росгвардия. Стрелка задержали прямо в его квартире.

Мужчину задержали прямо в его квартире. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

«45-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, он распивал спиртные напитки, после чего устроил стрельбу. С места происшествия изъято оружие и патроны к нему», - рассказали в Росгвардии.

Что послужило причиной этого поступка, предстоит выяснить правоохранителям. Стрелявший задержан для установления всех обстоятельств произошедшего.