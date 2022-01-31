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Общество31 января 2022 15:00

Художников-вандалов начали задерживать в Нижнем Новгороде

Полиция пытается не допустить порчи благоустроенных мест
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)

Уличных художников-вандалов начали задерживать в Нижнем Новгороде. Таким способом полиция пытается предотвратить порчу архитектуры и благоустроенных к празднованию 800-летия общественных мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший руководитель нижегородского центра по противодействию экстремизму, полковник полиции Алексей Трифонов.

- Не дадим недоделанным художникам испортить красивую картинку юбилейного города. Всем неравнодушным гражданам просьба сообщать о подобных случаях и лицах их совершающих, - призвал мужчина.

Как сообщается, полицией уже были пойманы первые хулиганы.

Напомним, что в 2021 году вандалы повредили порядка 15 благоустроенных территорий в Нижнем Новгороде. Жертвами нередко становятся урны и скамейки, а также детские городки и спортивные площадки.

А в День народного единства вандалы повредили сразу четыре туалета в парке "Швейцария".

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