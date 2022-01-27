Более 1,8 млн нижегородцев вакцинировались от COVID-19

На сегодняшний день в Нижегородской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 1 800 551 человек. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

– Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, в том числе вызванной новым штаммом омикрон, – прокомментировал чиновник, а затем поблагодарил нижегородцев за осознанность и совместную борьбу с COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что с 26 января в поликлиниках Нижегородской области приостановили проведение диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с распространением COVID-19.

Также стало известно, что в медицинские учреждения вновь нужны волонтеры, которые смогут заняться развозом врачей по адресам, включаться в работу «горячих линий» и займутся работой с формами отчётностей.

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