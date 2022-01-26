Нижегородские поликлиники приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за ситуации с COVID-19

Оказание плановой медпомощи в Нижегородской области приостановлено из-за ковида.
Фото: Александр ГЛУЗ
С 26 января в поликлиниках Нижегородской области приостановили проведение диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
Также стало известно, что в медицинские учреждения вновь нужны помощники, которые смогут заняться развозом врачей по адресам, включаться в работу «горячих линий» и займутся работой с формами отчётностей.
- Если вы не безразличны и хотите помочь, сотрудники поликлиник области будут рады вашей поддержке, - добавил чиновник.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (831) 435 79 00, 8 (831) 435 32 00, 8 (903) 043 79 00, 8 (951) 915 9950 или непосредственно к администрации поликлиники.
Напомним, ранее нижегородский минздрав назвал пять симптомов заражения омикрон-штаммом. По имеющимся данным, непривитые пациенты болеют в два раза дольше.
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