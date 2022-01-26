Волонтеров для помощи в борьбе с COVID-19 набирают в нижегородских поликлиниках

В медицинские учреждения Нижегородской области вновь нужны помощники, в частности сотрудников не хватает в поликлиниках. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- Если вы не безразличны и хотите помочь, сотрудники поликлиник области будут рады вашей поддержке, - написал чиновник. – Каждый сотрудник на особом счету!

Помощь необходима в равозе медработников по вызовам, в работе на «горячих линиях» и с формами отчётности. На временное или постоянное трудоустройство готовы взять всех нижегородцев, у которых есть медицинское образование и которые не проходят практику в государственной сети медицинских организаций.

- Трудоустройство, в том числе по совместительству, обеспечив все необходимы выплаты, включая стимулирующие, - пояснил министр.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (831) 435-79-00, 8 (831) 435-32-00, 8 (903) 043 79 00, 8 (951) 915-99-50 или непосредственно к администрации поликлиники.

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