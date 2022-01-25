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Здоровье25 января 2022 5:56

25 случаев заражений омикрон-штаммом выявили в Нижегородской области

У большинства заболевших инфекция протекает как ОРВИ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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25 случаев заражения омикрон-штаммом выявили в Нижегородской области.

25 случаев заражения омикрон-штаммом выявили в Нижегородской области.

Фото: Александр ГЛУЗ

Число случаев заражений штаммом «омикрон» в Нижегородской области увеличилось до 25, хотя менее недели назад их количество не превышало десяти. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Четыре случая – завозные: заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы, Израиля, ОАЭ. Еще один заболевший выезжал в другой регион. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области, - рассказали в ведомстве.

У большинства заболевших инфекция протекает как ОРВИ, однако есть и такие, кому потребовалась госпитализация. По каждому случаю специалисты провели расследование и установили круг контактов каждого заболевшего пациента – сейчас за ними установлено медицинское наблюдение.

Ранее Нижегородский минздрав назвал пять основных симптомов коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом.