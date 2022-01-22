В зоопарке Балахны умер лев Ричард, спасённый из зоопарка «Мишутка»

Фото: Зоопарк «Маленькая страна» г. Балахна

В зоопарке «Маленькая страна» в Балахне 19 января простились с царём зверей – львом Ричардом. Животное скончалось от старости на шестнадцатом году жизни. Об этом сообщают в социальных сетях страны птиц и зверей.

Специалисты отметили, что в дикой природе львы живут от 8 до 15 лет, а в зоопарке могут проживать и до 20 лет.

- Свою жизнь Ричард прожил славно и долго, - отметили сотрудники зоопарка.

Семейство львов из зоопарка «Мишутка», что в парке «Швейцария», переехало на новое место жительства в ноябре 2020 года, и сразу же стало всеобщими любимцами, поэтому потеря Ричарда стала ударом для многих.

- Как жаль такого красавца, всегда слышала его вечерний рык, находясь в Доме Москвы, такое ощущение, что говорил: «Всем спать» и зоопарк утопал в тишине, - написала местная жительница Татьяна Сав.

- Ушёл на радугу, слезы навернулись, - добавила жительница Балахны Марина Зудова.

Напомним, ранее в возрасте 17 лет в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде умер один из старейших обитателей – зубр Мурат.

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