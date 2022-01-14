В нижегородском зоопарке «Лимпопо» умер старейший обитатель – зубр Мурат

В "Лимпопо" не стало зубра Мурата. Фото: соцсети зоопарка

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде простились с одним из старейших обитателей – зубром Муратом. В возрасте 17 лет у животного не выдержало сердце. Об этом сообщают в социальных сетях страны птиц и зверей.

Зубра в годовалом возрасте привезли в «Лимпопо» из Ивановского зоопарка в 2005 году и с тех пор он жил здесь, нашёл себе верную подругу Музу и неоднократно обзаводился с ней семейством.

- Всю свою жизнь наши Муза и Мурат прожили в мире и согласии. И это несмотря на весьма крутой нрав обоих - быки все-таки, - отметили сотрудники зоопарка.

В 2021 году пара зубров в последний раз осчастливила окружающих новым потомством, у них родилась дочка Муза.

- В очередной раз Мурат проявил себя как заботливый и любящий отец. Он увидел первые шаги своей дочурки, подождал, пока та немного подрастет, с достоинством завершил свой год Быка и тихо ушел от нас в год Тигра, - написали в соцсетях парка.

Большой и добрый зубр был любимцем для многих нижегородцев, поэтому новость о его смерти стала для многих печальной. В комментариях люди стали делиться фотографиями животного, вспоминать его поведение при жизни и соболезновать.

- Иди по радуге, могучий Мурат, в долину вечно зелёных лесов и теплого солнца, - написала местная жительница Мария Шушкина.

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