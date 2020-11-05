«Выманивали несколько дней»: Львов из зоопарка «Мишутка» перевезли в Балахну

Животных перевозили в специальных клетках. Фото: страница парка "Швейцария" в Инстаграм
Семья львов из зоопарка «Мишутка», что в парке «Швейцария», переехала на новое место жительства. Теперь домом для них стал зоопарк «Маленькая страна» в Балахне.
Как рассказали сотрудники парка «Швейцария», лев Ричард, львица Дмейси и их дочь львица Дуся стали последними животными, покинувшими «Мишутку». В силу возраста зоологи не стали вводить зверей в медикаментозный сон, поэтому из вольера их пришлось выманивать несколько дней.
«Для начала у вольера львов поставили три переноски, - рассказали сотрудники парка «Швейцария». - Несколько суток кошки привыкали к тому, что клетки не представляют для них опасности. После этого в ход пошло парное мясо. Первой сдалась Дуся, за ней в переноски зашли Ричард и Дмейси».
Животных перевозили в специальных клетках, обшитых тканью от ветра и посторонних глаз. Дорога до Балахны заняла несколько часов, по пути было сделано две остановки, во время которых специалисты проверяли состояние львов. К счастью, звери всю дорогу мирно спали.
«В «Маленькой стране» очень грамотные зоотехники и ветеринары. Им можно доверять на сто процентов», - рассказала председатель регионального отделения “Всероссийского общества охраны природы” Татьяна Созонтьева.
Напомним, парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде закрылся на масштабную реконструкцию. Контролировать ход работ будет комиссия Гордумы по экологии.
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