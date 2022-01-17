34-летний курильщик сгорел в частном доме в Вознесенском районе

Пожар произошел в ночное время. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом горел в селе Полховский Майдан Вознесенского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в доме №2 на улице Целинной поступило в 0:03. В 0:50 пожарным удалось полностью потушить пламя. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В выгоревшем доме спасатели нашли тело 34-летнего мужчины. Точная причина возгорания пока не ясна. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного курения.

На месте происшествия побывали следователи СК ЗАТО Саров. По факту случившегося организована доследственная проверка. Повреждений криминального характера на теле мужчины обнаружено не было, и предварительная версия пока остается основной. Предстоит провести судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Напомним, в новогодние праздники в Лыскове горело двухэтажное общежитие. В результате один человек погиб, четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что мужчина сгорел в двухэтажке в центре Нижнего Новгорода.