Крупный пожар случился минувшей ночью в городе Лысково Нижегородской области: там полностью сгорело двухэтажное общежитие на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.«Сообщение о происшествии поступило 6 января в 03:44, пожару был присвоен первый ранг. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.К месту происшествия было стянуто 12 пожарных машин, спасатели эвакуировали из здания 17 человек. Более 30 пожарных боролись с огнем несколько часов, ликвидировать возгорание удалось лишь в 8:20. У объятого пламенем здания частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.По данным МЧС, погиб один человек, четверо пострадали. Детей среди них нет.Причина возгорания пока не называется: ее предстоит установить экспертам.Стоит отметить, что в новогодние праздники в Нижегородской области увеличилось число пожаров. Так, за пять дней нового года на территории региона произошел 61 пожар, погибли 7 человек. Одно из таких происшествий случилось в том же Лысковском районе 3 января: там в селе Нижний Красный Яр сгорел жилой дом, погибли мужчина и женщина.