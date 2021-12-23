Мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода

Двухэтажный дом горит на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вечером 23 декабря вспыхнул в центре Нижнего Новгорода. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения.

- Сообщение о пожаре поступило в 16:44 23 декабря, - сообщили в региональном ГУ МЧС, - В центре города загорелся двухэтажный дом № 46б на улице Большая Покровская. На место происшествия сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожару присвоен второй ранг сложности.

По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили в ведомстве, в многоквартирном доме загорелась квартира на первом этаже. Из здания было эвакуировано четыре человека.

- По предварительным данным, в результате происшествия погиб мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Также во время ЧП пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована в больницу № 33.

Сейчас на месте работают пожарные подразделения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

Ранее мы писали о серьезном пожаре в Семеновском районе Нижегородской области. Здесь горел восьмиквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.