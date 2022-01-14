Чуть не лишившийся полового органа нижегородец выписан из больницы

Пациенту необходимо продолжить наблюдаться у врачей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородца, который чуть не лишился полового органа в новогоднюю ночь, выписали из больницы. Об этом КП-Нижний Новгород сообщили в региональном Минздраве.

Дальнейшее лечение и реабилитацию он сможет проходить в амбулаторных условиях.

- Очевидно, что ему необходимо активное наблюдение у врачей. Наверное, потребуется снятие швов и наблюдение в поликлинике, - подчеркнул собеседник.

Напомним, в новогодние праздники в городскую больницу №35 поступил пациент с отрезанным половым членом и ранением в паховой области. Задеты были важные сосуды, поэтому речь шла о спасении его жизни. Врачи экстренно провели сложнейшую операцию по соединению всех тканей, благодаря которой пациент остался жив.

Позднее медики сообщили, что пациент находится в удовлетворительном состоянии.