Врачи рассказали о состоянии нижегородца, который лишился полового органа в новогоднюю ночь

Нижегородец, лишившийся полового органа в новогоднюю ночь, находится в удовлетворительном состоянии после операции. В настоящее время мужчину перевели в отделение. Такой информацией с «Комсомолкой» поделились в городской больнице №35.

- Жизни ничего не угрожает, лечение продолжается, - сообщили специалисты.

Напомним, что ужасающая история произошла в разгар празднования Нового года – у мужчины был повреждён не только детородный орган, но были задеты и крупные сосуды, из-за чего началось сильное кровотечение.

Нижегородец был экстренно доставлен в больницу, так как на кону уже стояла его жизнь. Благодаря усилиям медиков, которые часами сшивали пострадавшие ткани и сосуды, тот остался жив.

Напомним, ранее нижегородские хирурги провели первую операцию с использованием флуоресцентного красителя. Врачи помогли пациенту, у которого обнаружился рак желудка.

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