Нижегородец лишился полового органа в новогоднюю ночь

Пострадавшего мужчину прооперировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложную операцию по восстановлению детородного органа пациента провели в больнице №35 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Алексей Никонов в сторис своего Instagram.

Как выяснилось, в новогоднюю ночь мужчине отрезали половой член. Поврежден был не только сам орган, но и крупные сосуды. У пациента наблюдалось сильное кровотечение, из-за которого он мог лишиться жизни. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи несколько часов сшивали ткани, сосуды. Благодаря усилиям медиков, пострадавший остался жив.

- На примере этого случая хотели показать высший пилотаж экстренной хирургии в больнице №35. Жизни пациента сейчас ничто не угрожает, - написал Алексей Никонов.

Также он сообщил, что перед новогодними праздниками те же врачи спасли хоккеиста.

- Шайба попала в почку, был риск удаления этого органа. К счастью, все обошлось, - добавил он.

Ранее сообщалось, что в нижегородском онкодиспансере провели уникальную операцию по удалению рака желудка.