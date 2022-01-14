Уголовное дело возбудили в отношении руководства Чкаловской ЦРБ

Дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении руководства Чкаловской центральной районной больницы. Были обнаружены нарушения в соблюдении законодательства при капитальном ремонте одного из отделений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как оказалось, руководство медицинского учреждения приняли объем строительных работ, который не соответствует проектно-сметной документации. Таким образом, подрядчик, который занимался проведением ремонтных работ, получил необоснованную выплату денег.

В настоящее время проведение расследования уголовного дела и его результаты находятся на контроле.

Напомним, что ранее прокуратура проверяла обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Лысковском районе 5 января. Авария произошла в пятом часу вечера – там водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с минивэном «Фольксваген».

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