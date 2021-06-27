2,6 млрд рублей получили нижегородцы для выплат на детей

Более 15 тысяч семей Нижегородской области получило выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

Так, с начала 2021 года на счета граждан Нижегородской области в сумме перевели 2,6 млрд рублей.

Только за три месяца нижегородцы подали более 52 тысяч заявлений на повышенное пособие, по итогам которых управления социальной защиты населения назначили выплату 18 тысячам семей, из которых 15 тысячам уже выплатили.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет предоставляется ежемесячная плата, которая зависит отдохожов семьи и имущественной собственности. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей - в Нижегородской области на 2021 год это 5 515,5 рубля, 8 273,25 рубля или 11 031 рубля соответственно.

Отметим, что подать заявление на перерасчет выплаты на детей от 3 до 7 лет можно в любое время с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Все вопросы, связанные с назначением и представлением выплаты, можно задать по телефонам горячих линий в учреждениях социальной защиты по месту жительства.