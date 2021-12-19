Свыше 26 тысяч нижегородских семей получат выплаты за первого ребёнка

Свыше 26 тысяч семей Нижегородской области получат ежемесячные выплаты за первого ребёнка в рамках нацпроекта "Демография". Об этом информирует министерство соцполитики региона.

В уходящем 2021 году впервые за этой выплатой обратились 6688 семей. Более 2,4 миллиарда рублей перечислили гражданам нижегородские управления соцзащиты населения региона в течение года.

В этом году ежемесячная выплата за первого ребёнка составляла 11 031 рубль. Средства на реализацию нацпроекта были выделены из бюджета страны в размере 2,5 миллиардов рублей на год.

— С середины октября стала возможной подача заявления на пособие в электронном виде на портале госуслуг, — напомнили в министерстве соцполитики. — Достаточно заполнить заявление, указать все необходимые данные. Услуга оказывается в электронном виде. Нижегородские семьи достаточно активно пользуются сервисом. За два месяца подали 584 электронных заявлений.