Сугробы в Нижнем Новгороде стали самыми большими за последние десять лет

Нижний Новгород побил десятилетний рекорд по высоте сугробов в январе 2022 года. Об этом сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью телекомпании "Волга 24".

Так, за двое суток в городе выпало аномальное количество снега, а высота сугробов выросла на 22 см. Уже во вторник, 11 января, высота снежного покрова на метеорологической станции Нижнего Новгорода составляла 68 см.

- Такие снегопады, по сути, парализуют жизнедеятельность не только мегаполиса, но и обычного населённого пункта. Все это выливается в очень долгую и продолжительную расчистку, которая растягивается буквально на неделю, - добавил метеоролог Леонид Старков.

По словам эксперта, такое большое количество снега в Нижнем Новгороде объясняется действием "малоподвижного атмосферного фронта, который будучи зажатыми между двумя антициклонами лёг в параллельные потоки и практически не имел смещения". Именно это стало причиной того, что в городе выпало 70% месячной нормы.

Напомним, что 18 октября 2021 года начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева сообщила на пресс-конференции, чего ждать по прогнозам от зимы 2021-2022 года.

В январе и начале февраля преобладающий температурный фон будет - в ночные часы -17…-22 градусов, а днём - от -7..-12 до -10..-15 градусов. Осадки в большинстве дней января будут в виде снега. В дневные часы февраля столбики термометров будут стремиться к температуре -5 градусов, что не исключает оттепели в регионе.

Ольга Мокеева также уточнила, какой высоты сугробы ожидать нижегородцам этой зимой. Так, снежный покров все зимние месяцы будет в пределах нормы - до 50-70 см.

Так, в прошлую зиму высота снега достигала 93 см в Нижнем Новгороде, а высота сугробов была два метра. При этом рекордное значение было зафиксировано 20 марта 1902 года

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».