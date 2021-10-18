Зима с умеренными морозами ожидается в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима с умеренными морозами, без аномально низких температур и обильных снегопадов ожидается в Нижегородской области. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции в понедельник, 18 октября.

У метеорологов за начало отопительного периода принято считать дни, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через 8 градусов к более низким значениям. В этом году в Нижнем Новгороде он начался на 10 дней раньше – 16 сентября. При этом средняя продолжительность отопительного сезона составляет 215 дней.

- По уточненному прогнозу Гидрометцентра России на отопительный период с октября 2021 по март 2022, за 6 месяцев холодного полугодия на территории Нижегородской области температурный фон прогнозируется около климатической нормы: в октябре +3,+5°С, в ноябре -2,-4°С, в декабре -7,-9°С, в январе -8,-11°С, в феврале -8,-10°С, в марте -2,-4°C, - заявила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции.

В Гидрометцентре рассказали, чего ждать от предстоящей зимы Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Стоит отметить, что существенных отклонений от средних значений в предстоящую зиму Гидрометцентр России по Нижегородской области не приводит. Все месяцы ожидаются близкие к норме.

Так, средняя температура в декабре по предварительным прогнозам составит: ночью -10.. -15 градусов, днём - 7…-12 градусов мороза. Вторжения холодного воздуха в Нижегородскую область, по словам синоптиков, обязательно будут, так как она открыта с севера полностью. Поэтому температура воздуха в регионе может понижаться до -20-25 градусов.

Также начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" добавила, что в этом году 30-ти градусные морозы не ожидаются. Они придут в регион уже в следующем году, а именно - во вторую половину января.

- Декабрь как месяц крайне капризный, и именно в этот период еще не остывшая Атлантика после лета дает прибавку в осадках - в виде дождя, мокрого снега, гололеда, метели, - уточнила синоптик.

В январе и начале февраля преобладающий температурный фон будет - в ночные часы -17…-22 градусов, а днём - от -7..-12 до -10..-15 градусов. Осадки в большинстве дней января будут в виде снега. В дневные часы февраля столбики термометров будут стремиться к температуре -5 градусов, что не исключает оттепели в регионе.

Ольга Мокеева также уточнила, какой высоты сугробы ожидать нижегородцам этой зимой. Так, снежный покров все зимние месяцы будет в пределах нормы - до 50-70 см.

Напомним, что в прошлую зиму высота снега достигала 93 см в Нижнем Новгороде, а высота сугробов была два метра. При этом рекордное значение было зафиксировано 20 марта 1902 года

- Настоящая зима наступит только с наступлением календарной зимы - в декабре, - заключила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра.