Снегоуборочная техника Нижнего Новгорода переведена в режим повышенной готовности из-за грядущего снегопада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожная техника Нижнего Новгорода переведена в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом. Как сообщалось ранее, 10 января синоптики обещают в регионе сильную метель.

Как сообщили в городской администрации, мэр Юрий Шалабаев поручил усилить работу дорожных служб со второй смены 9 января с тем, чтобы ночью на дороги вышла дополнительная техника и бригады дорожных рабочих.

- Чтобы горожане смогли завтра утром нормально добраться на работу, дорожные службы уже сегодня вечером, перед снегопадом, начнут просыпать дороги реагентами, после чего начнется прометание дорожного полотна. Главам районов вместе с АТИ я дал поручение в оперативном режиме контролировать ситуацию на подведомственных территориях и докладывать мне: снегопад не должен застать врасплох ДУКи и ТСЖ, - заявил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя обещает быть пасмурной и снежной, но при этом нижегородцев ожидает умеренно морозная погода.