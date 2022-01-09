Сильная метель обрушится на Нижегородскую область 10 января

Сильная метель ожидается в Нижегородской области 10 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области в течение суток 10 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В соответствии с прогнозом не рекомендуем выходить на улицу детям без сопровождения взрослых, а пожилым и больным людям следует воздержаться от прогулок в одиночку. Проходя мимо зданий и сооружений, держаться подальше от стен, обходить места уборки снега с крыш, - рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС Росси по Нижегородской области Дмитрий Лялькин.

Особую осторожность во время снегопадов следует проявлять автомобилистам. В условиях плохой видимости и снежных накатов на дороге необходимо увеличить дистанцию и уменьшить скорость, а при возможности и вовсе отказаться от использования автомобиля.

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник ожидается умеренно морозная и ветреная погода, при этом количество выпавших осадков приблизится к 13 миллиметрам. Синоптики обещают, что вся первая рабочая неделя 2022 года будет пасмурной и довольно снежной.