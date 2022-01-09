Нижний Новгород завалит снегом в первую рабочую неделю 2022 года

Нижегородцев ждет снежная неделя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комфортная зимняя погода установилась в Нижнем Новгороде под конец новогодних праздников. Умеренный мороз и пробивающееся сквозь облака солнце делают прогулки на свежем воздухе особенно приятными. Однако уже на следующей неделе на регион обрушится южный циклон, и столицу Приволжья буквально завалит снегом, хотя температурных аномалий синоптики не обещают.

Первый рабочий день в этом году станет для нижегородцев настоящим испытанием: судя по прогнозу «Яндекс. Погоды», на регион обрушится сильнейшая метель и выпадет почти 13 миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет около -6 градусов, ожидается пасмурная погода и ощутимый ветер со скоростью 8 метров в секунду.

В ночь на вторник температура опустится до -10 градусов, однако уже днем столбики термометров покажут -6. Ожидается пасмурная погода, будет идти снег – правда, не такой сильный, как в понедельник. Ветер северо-восточный, 9 метров в секунду.

В среду погода будет примерно такой же: -10…-11 градусов, снег, сильный ветер и облачно.

В четверг ветер усилится до 11 метров в секунду, синоптики прогнозируют метель. Температура воздуха -12 градусов ночью и -7 – днем. Небо по-прежнему будет затянуто облаками.

К выходным морозы станут крепче. Так, уже в пятницу столбики термометров опустятся до -12…-14 градусов. Пасмурно, возможен небольшой снег, ветер до 9 метров в секунду.

В субботу ветер наконец-то стихнет до 6 метров в секунду, но вместе с тем похолодает до -13…-15 градусов. Солнце едва ли побалует нижегородцев в выходные: в прогнозе снова облачно и снежно.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -17 градусов, днем -12. Ветер 5 метров в секунду, облачно, возможен небольшой снег.