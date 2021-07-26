В Нижегородском онкодиспансере провели уникальную операцию по удалению рака желудка

Первую операцию с использованием флуоресцентного красителя провели хирурги в Нижегородском онкодиспансере. Врачи помогли пациенту, у которого обнаружился рак желудка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уникальность такой операции заключается в том, что флуоресцентный краситель позволяет определить границы опухоли и повысить точность хирургического лечения. Этот способ также считается одним из щадящих.

- Под влиянием света определенной длины волны флуоресцентные метки дают характерное свечение, это позволяет нашим хирургам максимально удалить пораженные опухолью ткани, сохраняя при этом ткани здоровые, - подчеркнул главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов.

Известно, что высокотехнологичное оборудование, а именно эндоскопическая стойка с поддержкой технологии ICG, была закуплена в медуреждение в 2021 году. На её покупку было выделено 6,2 миллионов рублей по национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, что в марте 2020 года главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов провел операцию на мозге в Нижнем Новгороде. Он стал спасителем 17-летнего подростка.

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