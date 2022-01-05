Новая платная парковка будет организована рядом с Нижегородской ярмаркой

Новые платные парковки появятся в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парковка рядом с Нижегородской ярмаркой в Канавинском районе областного центра станет платной. Об этом сообщили представители регионального правительства в ответ на вопрос нижегородца в Instagram.

Ранее в комментариях к одной из записей на странице главы региона Глеба Никитина подписчик @photo.dmitry.kuchin поинтересовался, почему убрали парковку рядом с площадью Ленина.

- Что за гений такое придумал? – возмутился он.

В ответ ему сообщили, что парковка на участке улицы Советской, о которой идет речь, останется, но вскоре станет платной.

Напомним, в Нижнем Новгороде поэтапно вводятся платные парковки. Так, например, с нового года начнут работать платные парковки на улицах Пискунова, Октябрьской и Чкалова. Годовой абонемент на парковку можно приобрести по льготной цене – 50% от стоимости.

Ранее мы писали, как получить резидентское разрешение на бесплатное пользование платными парковками в Нижнем Новгороде.