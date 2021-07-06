Три платные парковки заработают в Нижнем Новгороде в августе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уже в августе в Нижнем Новгороде заработает еще три платные парковки. Пока они будут действовать в тестовом формате. Планируется, что на них удастся обкатать все правила и нюансы использования.

- Вся сеть платных парковок заработает с нового года, - предупредили в администрации Нижнего Новгорода. - Есть время что-то изменить, если горожанам будет некомфортно. Сейчас подобная парковка уже работает на улице Рождественской.

Как пояснили в мэрии, на новых парковках будет введены разрешения для местных жителей. На этом примере планируется испытать схему выдачи разрешений, чтобы не создавать ажиотажа в период новогодних праздников. Все это время штрафы взиматься не будут.

- Клиенты парковки могут приобрести годовые абонементы по льготной цене в 50% от их базовой стоимости, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. – Приобрести их могут как частные клиенты, так и юридические организации. К примеру, компании, чьи офисы расположены в границах парковок.

КОНКРЕТНО

Где расположены новые парковки?

- Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская)

- Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская)

- Чкалова (от д. № 1 до д. № 29)

КСТАТИ

Кто может рассчитывать на льготные абонементы?

- инвалиды, участники Великой Отечественной войны (с правом бесплатной парковки в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства);

- резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками) с правом приобретения годовых абонементов за 3000 рублей.

СПРАВКА

Как оплатить парковку?

- SMS на короткий номер;

- приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;

- паркоматы;

- автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения);

- в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.