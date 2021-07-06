Три платные парковки заработают в Нижнем Новгороде в августе.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Уже в августе в Нижнем Новгороде заработает еще три платные парковки. Пока они будут действовать в тестовом формате. Планируется, что на них удастся обкатать все правила и нюансы использования.
- Вся сеть платных парковок заработает с нового года, - предупредили в администрации Нижнего Новгорода. - Есть время что-то изменить, если горожанам будет некомфортно. Сейчас подобная парковка уже работает на улице Рождественской.
Как пояснили в мэрии, на новых парковках будет введены разрешения для местных жителей. На этом примере планируется испытать схему выдачи разрешений, чтобы не создавать ажиотажа в период новогодних праздников. Все это время штрафы взиматься не будут.
- Клиенты парковки могут приобрести годовые абонементы по льготной цене в 50% от их базовой стоимости, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. – Приобрести их могут как частные клиенты, так и юридические организации. К примеру, компании, чьи офисы расположены в границах парковок.
КОНКРЕТНО
Где расположены новые парковки?
- Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская)
- Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская)
- Чкалова (от д. № 1 до д. № 29)
КСТАТИ
Кто может рассчитывать на льготные абонементы?
- инвалиды, участники Великой Отечественной войны (с правом бесплатной парковки в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства);
- резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками) с правом приобретения годовых абонементов за 3000 рублей.
СПРАВКА
Как оплатить парковку?
- SMS на короткий номер;
- приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;
- паркоматы;
- автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения);
- в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.