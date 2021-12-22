Выбросы загрязняющих веществ в Нижнем Новгороде сократят на 5% к 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество».

Так, Нижний Новгород присоединился к кампании BreatheLife. Теперь в городе будут внедрять важные инициативы для повышения качества жизни населения, а также важные программы в части экологии и устойчивого развития региона.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в рамках программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на период 2019 – 2024 годов планируют довести долю загрязняющих веществ с превышением ПДК до 10%. Это сделано для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду города. При этом общее сокращении выбросов загрязняющих веществ к 2024 году должно составить не менее 5% по сравнению с 2019 годом.

- Кроме того, администрация города реализует мероприятия, направленные на увеличение количества общественного электротранспорта, улучшение городского управления твердыми коммунальными отходами и другие меры по сокращению загрязнения атмосферного воздуха, – уточнил Юрий Шалабаев.

Отмечается, что Российское экологическое общество в рамках кампании BreatheLife будет помогать Нижнему Новгороду достигать поставленных целей по сокращению загрязнения атмосферного воздуха.

Напомним, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров «зеленых» регионов России. Соответствующий рейтинг предоставил Российский экологический оператор на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Согласно данным РЭО, Нижегородская область сейчас лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО - инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов.

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов России по итогам акции "Сохраним лес", в рамках которой на нижегородской земле высадили 2,6 миллиона саженцев хвойных пород.

— Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием нацпроекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии, — резюмировал Глеб Никитин.

В 2020 году в Нижегородской области провели лесовосстановление на площади более 13 тысяч га – это сделали в рамках нацпроекта «Экология».

Из федерального бюджета на эти цели область получила 37 миллионов рублей. Лесовосстановление предполагает как посадку новых деревьев, так и уход за лесными культурами.