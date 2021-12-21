Нижегородская область вошла в тройку лидеров «зеленых» регионов России

Нижегородская область вошла в тройку лидеров «Зеленого рейтинга» регионов РФ в 2021 году. Соответствующий рейтинг предоставил Российский экологический оператор на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно данным РЭО, Нижегородская область сейчас лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО - инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов.

Губернатор Нижегородской области также отметил, что еще до старта реформы обращения с отходами производства и потребления в регионе уже действовало пять объектов размещения и обработки ТКО.

- Эти объекты перерабатывают свыше 80 процентов образующегося на территории области мусора. С 2019 года появился еще один мусоросортировочный комплекс – в Сормовском районе Нижнего Новгорода, а в июне 2020-го объект обработки мусора ввели в эксплуатацию в Арзамасском районе, - уточнил Глеб Никитин.

При составлении «Зеленого рейтинга» эксперты РЭО учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, на данный момент в Нижегородской области более 83% твердых коммунальных отходов на территории региона обрабатывается, а 8% - утилизируется. К 2024 году Нижегородская область поставила перед собой задачу увеличить показатель утилизации ТКО в два раза.

Напомним, что Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов России по итогам акции "Сохраним лес", в рамках которой на нижегородской земле высадили 2,6 миллиона саженцев хвойных пород.

— Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием нацпроекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии, — резюмировал Глеб Никитин.

В 2020 году в Нижегородской области провели лесовосстановление на площади более 13 тысяч га – это сделали в рамках нацпроекта «Экология».

Из федерального бюджета на эти цели область получила 37 миллионов рублей. Лесовосстановление предполагает как посадку новых деревьев, так и уход за лесными культурами.

Напомним, ранее Нижегородская область в рамках нацпроекта «Экология» получила почти 300 единиц новой техники и оборудования.