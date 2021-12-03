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Общество3 декабря 2021 13:13

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов России по итогам акции "Сохраним лес"

В регионе высадили 2,6 млн саженцев хвойных деревьев
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов России по итогам акции "Сохраним лес"

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов России по итогам акции "Сохраним лес"

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в пятёрку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес", в рамках которой на нижегородской земле высадили 2,6 миллиона саженцев хвойных пород. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

— В этом году в регионе высажено 2,6 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более двух тысяч неравнодушных нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране и войти в ТОП-5, — прокомментировал Глеб Никитин.

А также поблагодарил всех участников Всероссийской акции "Сохраним лес". К сведению, её организовали Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". В Нижегородской области организатором выступил Минсельхоз региона.

— Всероссийская акция "Сохраним лес" стала очень важным мероприятием нацпроекта "Экология". Такие акции позволяют не просто высадить деревья и помочь природе, но и привлечь внимание к проблемам экологии, — резюмировал Глеб Никитин.