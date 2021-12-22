Нижегородцам рассказали, при какой температуре можно не отправлять детей в школу

Нижегородским школьникам разрешили не ходить на занятия в морозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рекомендует не отправлять детей в школу в сильный мороз. Информация об этом опубликована на сайте регионального минобра.

Еще вчера в Нижегородскую область пришли морозы, которые принес североатлантический циклон «Нео», а уже сегодня синоптики пообещали понижение температуры до -32 градусов местами по области. В связи с этим школьникам разрешено остаться дома и не ходить на занятия.

При понижении температуры до -25…-29 градусов на занятия могут не ходить учащиеся 1-4 классов городских школ и ученики 1-9 классов в сельской местности.

Если температура воздуха достигла отметки -30 градусов, то дома остаться рекомендуется ученикам 1-9 классов школ в городе и 1-11 классов в деревнях.

При этом учебный процесс в школах не приостанавливается, все учебные заведения работают в штатном режиме. Решение не водить ребенка в школу из-за морозов принимает каждый родитель самостоятельно.

- В этом случае родители берут ребенка под свою ответственность и должны уведомить школу о том, что ребенок не придет. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, - рассказали в министерстве образования региона.