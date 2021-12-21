Сильные морозы до минус 32 градусов придут в Нижегородскую область в середине недели

По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области ночью и утром 22 декабря и 23 декабря в Нижнем Новгороде и области ожидается мороз до –30…–32 градусов.

В связи с похолоданием увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможна регистрация случаев переохлаждения, обморожения среди населения.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует нижегородцам по возможности воздержаться от длительных прогулок, внимательно следить за детьми, особое внимание обратить на печное отопление, советуют не перегружать электросеть. Также необходимо теплой и удобной одежде и обуви. При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь.

Как сообщает министерство образования региона, в случае понижения температуры воздуха до −25…−29 градусов разрешается не ходить на занятия ученикам 1-4 классов городских школ и 1-9 классов сельских школ.

При температуре воздуха от -30 градусов и ниже в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов в городе и 1-11 классов – в сельской местности.

Однако стоит иметь в виду, что образовательные организации даже в сильные морозы работают в обычном режиме. Переход на дистанционное обучение в подобных ситуациях не предусмотрен.

Напомним, что причиной аномальных холодов станет североатлантический циклон «Нео», который вторгся на территорию Центральной России и уже начал смещаться в сторону Поволжья.

По данным центра «Фобос», пик арктического вторжения придется на середину недели: в среду и четверг в северных районах Нижегородской области температура воздуха опустится до -30 градусов, в Нижнем Новгороде похолодает до -29.