Снегопады и аномальные морозы принесет в Нижегородскую область циклон «Нео». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тридцатиградусные морозы придут в Нижегородскую область на этой неделе. Причиной аномальных холодов станет североатлантический циклон «Нео», который вторгся на территорию Центральной России и уже начал смещаться в сторону Поволжья.

По данным центра «Фобос», пик арктического вторжения придется на середину недели: в среду и четверг в северных районах Нижегородской области температура воздуха опустится до -30 градусов, в Нижнем Новгороде похолодает до -29.

Первый рабочий день этой недели обещает быть пасмурным и снежным. Похолодание начнется уже вечером. Если днем столбики термометров будут показывать -4 градуса, то к вечеру воздух остынет до -6. Ветер умеренный 6 метров в секунду.

Во вторник похолодание продолжится: температура будет упорно ползти вниз на протяжении еще двух дней. Так, днем во вторник синоптики прогнозируют -12…-14 градусов, а вечером -18. Ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Ветер 3-6 метров в секунду.

Пик похолодания придется на среду – температура воздуха понизится до -29 градусов в Нижнем Новгороде, а в северных районах достигнет отметки -30 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду с небольшим снегом. Ветер западный 3-6 метров в секунду. К слову, 22 декабря – день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день и самая длинная ночь в году. После этого световой день постепенно начнет увеличиваться.

В четверг аномальные морозы с температурой ниже нормы сохраняться, хоть и станут постепенно ослабевать. К вечеру столбики термометров немного поднимутся и покажут -26 градуса. Ожидается по-прежнему пасмурная погода, ветер 3-5 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

В пятницу наконец-то выглянет солнце, и воздух прогреется до – 18 градусов. Во второй половине дня юго-западный ветер усилится до 9 метров в секунду. Синоптики обещают небольшой снег.

В субботу потеплеет до -5 градусов, ожидается переменная облачность, снег и очень сильный ветер до 19 метров в секунду.

В воскресенье в Нижегородскую область вновь придет оттепель: термометры покажут +1 градус, пойдет снег с дождем. Ветер по-прежнему будет сильный – 14 метров в секунду.