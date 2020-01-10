2020-01-10T16:47:01+03:00
Общество

Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году

В частности, будет высажено около 5 тысяч га нового леса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области в 2020 году планируется провести лесовосстановление на площади более 13 тысяч га – это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Из федерального бюджета на эти цели область получит 37 миллионов рублей. Лесовосстановление предполагает как посадку новых деревьев – они будут высажены на площади около 5 тысяч га – так и уход за лесными культурами.

Напомним, ранее Нижегородская область в рамках нацпроекта «Экология» получила почти 300 единиц новой техники и оборудования.

- Например, у нас появились новые лесопосадочные машины, которые уже были опробованы прошлой осенью. Новая техника позволяет сажать деревья гораздо быстрее, – отметил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса
Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году
Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей
Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области
Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр
Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января
Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января
«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»