Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:47:01+03:00

В частности, будет высажено около 5 тысяч га нового леса

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В Нижегородской области в 2020 году планируется провести лесовосстановление на площади более 13 тысяч га – это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Из федерального бюджета на эти цели область получит 37 миллионов рублей. Лесовосстановление предполагает как посадку новых деревьев – они будут высажены на площади около 5 тысяч га – так и уход за лесными культурами.

Напомним, ранее Нижегородская область в рамках нацпроекта «Экология» получила почти 300 единиц новой техники и оборудования.

- Например, у нас появились новые лесопосадочные машины, которые уже были опробованы прошлой осенью. Новая техника позволяет сажать деревья гораздо быстрее, – отметил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU