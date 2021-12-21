Более 860 млн рублей получит Нижегородская область на капремонт 10 школ в 2022-2023 годах

Более 860 млн рублей выделят в Нижегородской области на капитальный ремонт десяти школ в 2022-2023 годах в рамках федеральной программы. Об этом сообщает председатель комиссии Андрей Макаров.

Так, соответствующее решение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

- Проблема в стране стоит достаточно остро, многие школы нормально не ремонтировались десятилетиями. Чем больше возможностей для проведения ремонта, тем больше ребят будет получать знания в достойных условиях, - уточнил Андрей Макаров.

Глеб Никитин также добавил, что в 2021 году на реализацию региональной программы капитального ремонта выделили около 720 млн рублей, в 2022-м - более 800 млн рублей.

Предполагается, что региональная программа и мероприятия национального проекта «Образование» улучшат ситуацию в сфере образования. В 2022 году планируют отремонтировать 91 школу и 61 детский сад.

Средства по федеральной программе предусмотрены на следующие объекты:

· МБОУ «Ковригинская ОШ» (Нижегородская область, Городецкий район, д.Ковригино)

· МБОУ «Гимназия №25 имени А.С. Пушкина» (Нижний Новгород)

· ГКОУ «Школа-интернат №65» (Нижний Новгород)

· МБОУ «Княгининская СОШ №2» (Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино)

· МАОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева» (Нижний Новгород)

· ГКОУ «Богородская школа №8» (Нижегородская область, г. Богородск)

· МБОУ СШ №6 (Нижегородская область, Володарский район, р.п. Смолино)

· МАОУ СШ № 8 (Нижегородская область, Володарский район, пос.Новосмолинский)

· МБОУ ЦО (Нижегородская область, г. Саров)

· МБОУ «Школа №11» (Нижегородская область, г. Саров).

Напомним, что в ближайшие два года в Нижегородской области планируется ввести 22 новые школы.

За период с 2018 года количество детей школьного возраста в Нижегородской области выросло на 32 тысячи человек. При этом очередь в детсады среди детей в возрасте от 1,5 до трех лет сократилась в три раза. В дальнейшем планируется эту очередь ликвидировать полностью.

10 школ Нижнего Новгорода получат гранты по 1 млн рублей на повышение качества образования.

Гранты будут предоставляться муниципальным образовательным учреждениям и направлены на повышение качества образования. Всего будет выплачено 10 грантов, размер каждого из них составит 1 млн рублей. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, их можно будет потратить, например, на новое оборудование для занятий.