10 школ Нижнего Новгорода получат гранты по 1 млн рублей на повышение качества образования

Грант «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности» учрежден в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Гранты будут предоставляться муниципальным образовательным учреждениям и направлены на повышение качества образования. Всего будет выплачено 10 грантов, размер каждого из них составит 1 млн рублей. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, их можно будет потратить, например, на новое оборудование для занятий.

- Решающую роль в системе образования играет профессионализм учителей. Сейчас во многих нижегородских школах работают увлеченные педагоги, предлагающие и реализующие инновационные программы обучения. Конечно, за это нужно поощрять, и нужно давать таким учреждениям как можно больше возможностей для дальнейшего совершенствования, - добавил он.

Чтобы получить грант, соискателю необходимо иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности, не иметь долгов по налогам и неоплаченных штрафов. В течение года до подачи заявки в деятельности организации не должно быть выявлено нарушений. Кроме того, организация должна быть действующей, а не на стадии банкротства и реорганизации. Подробнее о правилах участия можно узнать на сайте мэрии.