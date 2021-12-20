22 новые школы планируется построить в Нижегородской области за два года

В ближайшие два года в Нижегородской области планируется ввести 22 новые школы Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, подводя итоги уходящего года.

- За четыре года в регионе уже введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысяч мест, - отметил глава региона. - Однако темпы необходимо наращивать. За четыре года в детских садах было создано более чем 5,5 тысячи новых мест.

За период с 2018 года количество детей школьного возраста в Нижегородской области выросло на 32 тысячи человек. При этом очередь в детсады среди детей в возрасте от 1,5 до трех лет сократилась в три раза. В дальнейшем планируется эту очередь ликвидировать полностью.