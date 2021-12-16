Бастрыкин высказал замечания по расследованию взрыва в многоэтажке на Краснодонцев

Нижегородцы на видеосвязи с Бастрыкиным. Фото взято с сайта СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел онлайн-прием граждан 15 декабря, сообщает следственный комитет РФ. В ходе видеоконференции к нему обратились жильцы дома 17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, который в 2020 году пострадал от взрыва газа. Сейчас ведется расследование по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это уже второе обращение жильцов дома к председателю СК.

- На прошлой встрече с заявителями Александр Бастрыкин потребовал изучить роль должностных лиц администрации города и при наличии оснований привлечь их к ответственности. За прошедший месяц при содействии СУ СК России по Нижегородской области был решен ряд вопросов, в том числе сдвинуты сроки расселения людей, - говорится в сообщении.

Бастрыкин высказал замечания по поводу расследования уголовного дела, а еще поинтересовался, как обстоят дела с оценочной стоимостью квартир и какие компенсации получат жильцы этого дома.

Ранее мы писали о том, что произошло с жильцами аварийного дома на Краснодонцев за последний год,