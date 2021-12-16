Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде начнут строить в 2022 году

К строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде планируется приступить уже в 2022 году. Новый спортивный объект разместится по-прежнему на территории Стрелки. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Известно, что проектно-сметная документация не только разработана, но уже и получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

К слову, проект ледовой арены на Стрелке был представлен ещё в 2019 году.

- Он будет включать в себя три основные зоны - ледовую и тренировочную арены, а также четыре дорожки для керлинга. В общей сложности он сможет вместить около 12 тысяч зрителей, - сообщалось в аннотации к проекту.

Позже состоялись общественные слушания, на которых активно обсуждался внешний вид объекта. В частности, были представлены новые изменения в проект дворца – с двух этажей он должен был увеличиться до пяти.

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