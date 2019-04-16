Тренировочная арена и площадка для керлинга: Опубликован проект Ледового дворца на Стрелке

Не успели нижегородцы в полной мере насладиться всеми удобствами построенного к мундиалю стадиона, как в городе заговорили о новой масштабной стройке. На этот раз счастливыми обладателями современной спортивной площадки станут поклонники хоккея - на Стрелке собираются возвести огромный Ледовый дворец.

- Проект действительно интересный, - уже оценил объект министр спорта России Павел Колобков во время своего визита в Нижний Новгород. - Ледовый дворец позволит проводить спортивные соревнования любого уровня. В соответствии с проектом этот объект будет многофункциональным - тут будут и тренировочная площадка, и площадка для керлинга. Кроме того, этот дворец предполагает довольно интересные технологические решения. Сам дворец украсит и город, и эту территорию.

Новый ледовый дворец будет построен совсем рядом со стадионом.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Несмотря на то что пока нижегородцы могут оценить только эскиз, уже понятно, что новый ледовый дворец впечатлит не только горожан, но и гостей города.

- Он будет включать в себя три основные зоны - ледовую и тренировочную арены, а также четыре дорожки для керлинга. В общей сложности он сможет вместить около 12 тысяч зрителей, - сообщается в аннотации к проекту. - Также предусмотрены различные варианты трансформации арены. В частности, здесь возможно проведение концертов и презентаций, соревнований по гимнастике и спортивным танцам, по боксу и единоборствам, по мини-футболу, гандболу и волейболу.

Арены можно будет трансформировать под концертные площадки и зал для презентаций.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правда, пока непонятно, сколько средств потребует столь масштабное строительство. Объем инвестиций еще только предстоит определить.

- В соответствии с государственным контрактом проектно-сметная документация на строительство объекта разработана ООО «ПИ «Арена» и передана заказчику «Нижегородстройзаказчик», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Нижегородской области. - В настоящее время заказчиком документация передается на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после экспертизы достоверности предоставленной сметы.

ОФИЦИАЛЬНО

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

- Ледовый дворец должен быть востребован у горожан и гостей города и должен способствовать развитию профессионального и массового спорта. Там смогут заниматься разные спортивные команды, а у юных хоккеистов будет возможность тренироваться в комфортных условиях. Нам еще предстоит обсудить виды объектов, событийное наполнение - в том числе в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Очевидно, что это должен быть культурно-спортивный кластер. Особенно с учетом того, что на Стрелке уже расположен стадион, и сама территория становится точкой притяжения для горожан.

Ледовый дворец будет вмещать в себя 12 тысяч зрителей.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая площадь стадиона - 70 тысяч кв. метров.

Площадь застройки - 40 тысяч кв. метров.

Вместимость - 12 тысяч зрителей.