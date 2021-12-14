Бывшего заместителя прокурора Нижегородской области снова взяли под стражу

Дмитрий Жиделев был приговорен к 12 годам тюрьмы за взятки, но через несколько месяцев оказался на свободе. Фото: YouTube

Бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева снова арестовали. 9 декабря Первый кассационный суд отменил апелляционное определение Нижегородского областного суда, согласно которому приговоренного к 12 годам тюрьмы Жиделева выпустили на свободу минувшим летом. Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

- Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда, проверив материалы дела и выслушав участников процесса, пришла к выводу о том, что судом апелляционной инстанции при вынесении решения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на исход дела, - говорится в сообщении.

В связи с этим дело было передано на новое апелляционное рассмотрение в Нижоблсуд иным составом, а Дмитрия Жиделева взяли под стражу сроком на два месяца.

Напомним, экс-заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев был задержан в апреле 2019 года по подозрению в получении взяток в виде автомобилей марки Land Rover и BMW с комплектами зимних шин. За это в марте 2021 года он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 223 млн рублей, однако в июле Нижегородский областной суд отменил этот приговор.