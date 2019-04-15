2019-04-15T16:08:53+03:00
Происшествия

Источник: Задержан экс-заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев

По неофициальным данным, поводом для задержания стало обвинение в получении взятки
Василий КРОТОВ
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Задержан экс-заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев.Задержан экс-заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев.Фото: YouTube
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Очередное громкое задержание 15 апреля произошло в Нижнем Новгороде – на этот раз в поле зрения правоохранительных органов угодил экс-заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев.

- Сегодня утром по дороге в Москву его сняли с поезда, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он был задержан в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом по статье «Получение взятки».

Официальной информации по этому поводу до сих пор нет. По неподтвержденным данным, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, из прокуратуры Дмитрий Жиделев был уволен еще летом прошлого года в связи с утратой доверия и совершение проступков, порочащих честь работника прокуратуры. Соответствующий указ был подписан генеральным прокурором России Юрий Чайка. Уже тогда ходили слухи о том, что Дмитрий Жиделев стал фигурантом уголовного дела о взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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