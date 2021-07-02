Суд отменил приговор нижегородскому экс-прокурору Жиделеву

Суд отменил приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Дмитрию Жиделеву. Соответствующее решение было принято Нижегородским областным судом.

Напомним, в марте 2021 года он был приговорен к 12 годам заключения со штрафом в 223 миллиона рублей. После рассмотрения апелляционной жалобы бывшего прокурора , его выпустили из СИЗО на свободу.

- По решению апелляционных судей, уголовное дело в отношении Дмитрия Жиделева направлено на новое рассмотрение в райсуд, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - С отменой сурового срока и ареста он будет ждать повторный процесс под подпиской о невыезде.

Ранее его обвиняли в том, что будучи прокурором Дзержинска, он получил две иномарки в качестве взятки. Он ее получил якобы за незаконное покровительство директора группы компаний «Скиф» Сергея Кожевникова.