Лыжню сделали в нижегородском парке «Швейцария» к его полному открытию

Парк "Швейцария" зимой. Фото: https://vk.com/swisspark_nn

Лыжню подготовили в нижегородском парке «Швейцария» к его предстоящему открытию. Об этом сообщается на странице парка в Instagram.

- Лыжню сделали. Накатали первый маршрут слева от Сурикова. Ждём открытия, - говорится в сообщении.

Напомним, контракт на благоустройство парка «Швейцария» заканчивается в декабре текущего года. С августа парк работает в тестовом режиме. В опубликованной новогодней программе указано что с 25 декабря в «Швейцарии» начнут работать два катка.

При этом на странице парка в соцсетях указано что все входы в парк начнут работать 20 декабря. Вероятно, именно в этот день состоится полное открытие парка.

Ранее сообщалось, что в нижегородской «Швейцарии» завершена реставрация входных групп.