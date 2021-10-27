В парке «Швейцария» завершилась реставрация входных групп и ограждения фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В парке «Швейцария» завершилась реставрация входных групп и ограждения. Об этом стало известно на выездной инспекции рабочей группы по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия «Общественного совета по благоустройству и развитию парка «Швейцария».

Реставрацию выполнил заместитель начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петр Седельников. По его словам общий метраж ограды составил 3200 метров, из них 156 метров - входные группы.

- Мы восстановили цоколь ограды и полностью отреставрировали ее металлические составляющие. Также демонтировали пристройки, которые не соответствовали историческому облику - два кафе, пристроенные к крыльям флигелей, - отметил реставратор.

По словам главного специалиста департамента реставрации ГК «ЕКС» Юрия Горбанева, на входных группах также усилили фундамент и восстановили кирпичную кладку. На входах «Мыза», «Администрация района», «Электрон» и «Медицинская» восстановили элементы декора и привели в порядок кровли.

- Все новые элементы воссозданы в своем историческом виде, что, конечно, позволило сохранить аутентичность всей конструкции, - добавил Юрий Горбанев.

Стоит отметить, что ворота и ограда парка «Швейцария» являются объектами культурного наследия.